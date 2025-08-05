Ваня Дмитриенко станет хедлайнером молодежного форума «УТРО»

В 2025 году уральцы подали рекордное количество заявок на участие

Молодежный форум Уральского федерального округа «УТРО» (12+) пройдет на площадке Западно-Сибирского инновационного центра. Хедлайнером открытия станет певец Ваня Дмитриенко. О главных фишках форума рассказали на специальной пресс-конференции, сообщают на официальном сайте полпреда президента в УрФО.

Напомним, «УТРО» — это молодежный форум, который проводится по поручению президента. В этом году он пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени, площадкой выступит Западно-Сибирский инновационный центр, который регулярно принимает промышленно-энергетический форума TNF.

«Форум „УТРО“ — это главный форум Уральского федерального округа. Он всегда находится в тренде. Это подтверждает рекордное количество заявок за всю историю форума — 5054. Впервые конкурс составил 10 человек на место», — рассказал начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда в УрФО Сергей Конев.

Каждый год форум обновляет тематику и содержание, этот не стал исключением. Основной темой «УТРА» станут «Молодые профессионалы России», а каждая область представит свою фирменную площадку: Челябинская область — «Исследователи», Тюменская область — «Профессионалы будущего», Свердловская область — «Разработчики», Ханты-Мансийский автономный округ — «Управленцы», Курганская область — «Наставники», Ямало-Ненецкий автономный округ — «Медиатехнологии».

Особое внимание будет уделено сквозной теме форума — «Всё для Победы». Так, на форуме организуют интерактивно-выставочное пространство «Единство и память Урала». Оно будет состоять из шести павильонов, в которых каждый регион УрФО продемонстрирует свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и поддержку специальной военной операции.

Также в этом году форум будет включать экскурсии по городу, кейс-чемпионаты и активности для молодежи. Как и в предыдущие годы, для участников пройдет грантовый конкурс. Подача проектных заявок возможна до 1 сентября 2025 года. Максимальная сумма гранта составит 1 миллион рублей.