Вандалы: в Челябинске портят пасхальные яйца из роз

Горожане придумывают свои версии

В этом году челябинцам на Пасху сделали очень красивый подарок: в городе установили огромные пасхальные яйца, сделанные из живых роз. Две двухметровые цветочные композиции появились у нового кафедрального собора Рождества Христова, еще одна — на пешеходной Кировке. Одну из них уже успели повредить вандалы.







Все выходные жители и гости города делали красивые фотографии и любовались этими цветочными композициями, однако нашлись и те, кто не прочь испортить чужой труд. На Кировке хулиганы выдрали из композиции несколько цветов, и образовались дырки, обнажившие каркас арт-объекта.

«Вандалы. Ну как так можно. Зачем портить-то было», — говорят прохожие.

Случайно так получилось или нет, неизвестно.

«Наверно, какой-то мужчина женщине своей на букет собирал», — шутят прохожие.

Пасхальные яйца из живых роз пробудут на своих местах еще несколько дней. Так что успевайте увидеть эту красоту своими глазами.