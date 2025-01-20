Вандалы срывают графики вывоза мусора в Челябинске

Алексей Лошкин поручил качественнее их прикреплять

Все таблички с графиком вывоза мусора в Челябинске установлены, однако замечены акты вандализма: неизвестные срывают таблички. Об этом сообщил замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии.

Мэр Алексей Лошкин поручил выбрать иной способ установки графиков, чтобы акты вандализма больше не повторялись. На аппаратном совещании отметили, что таблички работают — машины рядом с мусорными баками стали парковать реже.

Напомним, что владельцев автомобилей, которые продолжают игнорировать предупреждения, будут приучать к порядку с помощью штрафов.