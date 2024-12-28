Вандалы разрушили ледовый городок в Копейске

Сломаны скульптуры и лабиринт

В поселке Вахрушево Копейского городского округа дети остались без сказки. Вандалы разрушили часть ледового городка: разломали фигуры Снегурочки, Деда Мороза и число «2025», повредили лабиринт.

В администрации Копейска пообещали оперативно восстановить городок и попросили жителей бережнее относиться к новогодним украшениям.

«На арт-объекты на центральной площади города, в Парке Победы и в поселках забираться нельзя. Декорации для этого не предназначены. Это травмоопасно. Фигуры скользкие, состоят из стеклопластика. Световые инсталляции работают от электричества», — рассказали в мэрии.

Заявление в ОМВД по городу Копейску уже подано. Вандалам грозит штраф и административная ответственность.