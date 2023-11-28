Вандалы повредили благоустройство обновленного исторического сквера в Магнитогорске

Злоумышленников найдут по установленным в парке камерам

Только-только в сквере Ветеранов Магнитки завершили работы по благоустройству, как местные вандалы уже успели испортить некоторые элементы. В пресс-службе администрации Магнитогорска призвали бережно относиться к благоустройству и сохранять ставший популярным сквер.

«В сквере Ветеранов Магнитки, к сожалению, неоднократно происходят случаи вандализма. Граждане причиняют ущерб чужому имуществу и не задумываются о последствиях. Накануне было вырвано крепление детского игрового оборудования. Подрядная организация восстановила крепление гамака»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сквер, построенный в середине прошлого века, долгое время был в запустении. А пару лет назад местные жители проголосовали за его благоустройство, и работы закипели в 2023 году. На федеральные, региональные и городские деньги провели освещение, заасфальтировали тротуары, установили камеры, обустроили велодорожки, оборудовали зоны тихого отдыха и установили различные малые формы. На этом благоустройство сквера не закончится: в 2024 году местные власти планируют начать работы по обустройству пляжа на набережной реки Урал, прилегающей к скверу. Потенциальный инвестор уже найден.