Вандалы испортили подземный переход на площади Революции в Челябинске

Нарушителей будет разыскивать полиция

В Челябинске мэрия вновь обратилась в полицию с заявлением на вандалов. На этот раз неизвестные испортили подземный переход на площади Революции. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«В ночь с 16 на 17 июля были сломаны поручни, а в ночь с 29 на 30 июля были сломаны светильники и повреждены стены. В настоящее время подано заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей Челябинска в очередной раз призвали бережнее относиться к городскому имуществу и сообщать в полицию, если стали свидетелями актов вандализма.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске вандалы разбили стекло нового остановочного павильона «Театр ЧТЗ» на проспекте Ленина. Инциденты, связанные с граффити на стенах, зафиксировали в парке им. Гагарина, а также на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

Глава города Наталья Котова предложила главам районов определить места, где горожане смогут рисовать. Причиной стали участившиеся случаи вандализма.