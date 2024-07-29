«Вандализм зашкаливает»: челябинцы разбили 90 остановок за первую половину года

Больше всего — в Чурилово и Ленинском

В мэрии Челябинска ищут новые материалы для обустройства остановочных комплексов. Причина — за первые шесть месяцев 2024 года в городе разбили около сотни стеклянных конструкций. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.

«К сожалению, вандализм в этом году зашкалил. На 1 июля разбито 90 остановок. Мы сейчас ищем замену стекла, которое используется при строительстве. Возможно, будем применять толстое оргстекло или профнастил», — отметил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Больше всего остановок пострадало в Чурилово и Ленинском районе. При этом Андрей Ксензов отметил, что с начала 2024 года заменены на новые 42 остановки, за весь прошедший год — 110.