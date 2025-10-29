Валлийский барашек Велес стал новым обитателем челябинского зоопарка

Смотрим видео и умиляемся

Челябинский зоопарк представил нового обитателя — валлийского барашка по имени Велес. Семимесячный красавец с ангельским голоском и длинной вьющейся белой шерстью уже прошел карантин и готов радовать посетителей, рассказали в зоопарке.

«Велеса отправили красоваться в вольер к девчонкам-альпака, но они шутки не оценили и убегали все время, пока барашек пытался с ними познакомиться. А вот верблюды из соседнего вольера мелкого приняли вполне дружелюбно и даже снисходительно обнюхали»,— поделились в зоопарке.

Изначально валлийские бараны и овцы были дикими и обитали в швейцарских горах, где холодно, ветрено и мало еды. Поэтому в еде они неприхотливы, а благодаря длинной вьющейся шерсти холода им не страшны. Предки современных швейцарцев одомашнили «валлийцев» и начали разводить их. Теперь их можно встретить в любом уголке нашей планеты.

Кстати, у «валлийцев» рога есть как у мальчиков, так и у девочек. По размерам они почти одинаковые. Внешне тоже очень схожи: белые с черными пятнами на морде и ногах.