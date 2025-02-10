Валентинки с высоты 10 000 метров смогут отправить челябинцы

Акция будет действовать с 12 по 16 февраля

В этом году южноуральцы впервые смогут отправить валентинку дорогому человеку с высоты птичьего полета — 10 000 метров. Такую программу запустила авиакомпания Smartavia совместно с фондом «Антон тут рядом». Инициатива позволит не только передать теплые чувства, но и внести свой вклад в важное дело. Как это сделать, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе перевозчика.





Создатели этих виртуальных картинок — подопечные фонда с аутизмом. Они наполнили свои открытки цитатами, отражающими их уникальное восприятие мира и путешествий.

С 12 по 16 февраля каждый пассажир рейсов авиакомпании сможет отправить цифровую валентинку с помощью бортовой системы развлечений, добавив личное сообщение к посланию. Участники акции также смогут сделать добровольное пожертвование в поддержку фонда.

«Прикоснуться словами» прямо в небе смогут пассажиры, летящие из Челябинска в Калининград, Санкт-Петербург, Сочи. Ранее ИА «Первое областное» писало, что из столицы Южного Урала запустили инклюзивные авиарейсы для пассажиров с аутизмом.