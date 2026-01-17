Валентина Матвиенко поздравила жителей Челябинской области с 92-летием региона

Спикер верхней палаты парламента отметила, что регион впечатляюще развивается

Жителей Челябинской области с днем рождения региона поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. В своем послании она особо отметила вклад южноуральцев в развитие страны.

«Челябинская земля взрастила немало ярких, талантливых людей, которые внесли весомый вклад в мировые науку и спорт, обогатили отечественные культуру и искусство»,— подчеркнула Валентина Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, регион бережно хранит память о предыдущих поколениях, создававших крупные производства и защищавших независимость страны, и ценит современников, которые продолжают дела своих предшественников. Также Валентина Матвиенко отметила, что на Южном Урале большое внимание уделяют участникам СВО: в Челябинске открыт уникальный центр поддержки бойцов, а в планах — расширение сети его филиалов.

Председатель сената добавила, что Челябинская область демонстрирует впечатляющие темпы развития, оставаясь одним из ведущих индустриальных центров. Регион активно реализует масштабные проекты, в их числе — межуниверситетский кампус в Челябинске и научно-инженерный центр в Магнитогорске. А благодаря современным технологиям, включая роботизацию производственных процессов, предприятия региона выходят на новый уровень эффективности.

«Уверена, что и в дальнейшем Челябинская область будет способствовать решению общенациональных задач»,— заключила Валентина Матвиенко.

Ранее с 92-летием области южноуральцев поздравил губернатор Алексей Текслер.