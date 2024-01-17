Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Челябинской области с 90‑летием региона. Специальную телеграмму она направила на имя губернатора Алексея Текслера и спикера Заксобрания Олега Гербера. В тексте поздравления Валентина Матвиенко отметила заслуги региона в развитии страны.

Она подчеркнула, что жители Южного Урала внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и восстановление народного хозяйства, укрепление индустриального и инновационного потенциала нашей страны.

«В истории Челябинской области немало памятных дат, ярких побед и свершений, ратных подвигов и трудовых достижений ее уроженцев. В регионе реализуются крупные проекты в разных сферах. Сформирован диверсифицированный промышленный комплекс, созданы комфортные условия для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, эффективно действует региональный план поддержки предприятий», — отметила Валентина Матвиенко.
Кроме того, председатель Совета Федерации отметила, что в регионе большое внимание уделяется вопросам экологии, реконструкции инженерных систем, импортозамещению и внедрению инноваций. В числе приоритетов также развитие туристско-рекреационной и социальной инфраструктуры.