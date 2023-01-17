Валентина Матвиенко поздравила Челябинскую область с днем рождения

Председатель Совета Федерации отметила заслуги и достижения региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Челябинской области с днем ее образования. Сенатор подчеркнула, что наш регион является важным звеном в системе межхозяйственных связей, а также славится уникальным историко-культурным наследием.

«Среди уроженцев региона талантливые люди, искренне любящие свою малую родину, многое сделавшие для процветания нашего государства, — гений ядерной физики трижды Герой Социалистического Труда И. В. Курчатов, единственная в летописи мирового конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Л. П. Скобликова, известная как „Уральская молния“, и другие выдающиеся воины, атлеты, ученые, деятели искусства. Сегодня Челябинская область относится к числу развитых в индустриальном и аграрном отношении субъектов Российской Федерации», — говорится в поздравительном письме Валентины Матвиенко.

Сенатор отметила, что помимо традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства в Челябинской области динамично развиваются инновационные наукоемкие направления, привлекательные для инвесторов.

Валентина Матвиенко пожелала южноуральцам успехов в достижении намеченных целей и всего самого доброго.