Вакцинацию жителей Челябинской области от гриппа планируют завершить до конца ноября

Алексей Текслер: «Нужно не допустить распространения вирусов»

Завершить вакцинацию активного населения Челябинской области от сезонных инфекций планируют до конца ноября. Соответствующее поручение озвучил губернатор Алексей Текслер.

«Мы прививаем более 60% жителей области, чтобы создать иммунную прослойку. Сейчас нужна более активная работа. Неплохо в октябре в этой части поработали, но надо эту работу завершать, ноябрь месяц», — подчеркнул Алексей Текслер.

В социальных учреждениях региона вакцинация полностью завершена, особенно людей из группы риска, в том числе старшего поколения. Администрациям, муниципальным учреждениям и руководителям трудовых коллективов поручено взять вопросы вакцинации на контроль.