Вакцинация от ковида пройдет в садовых товариществах Магнитогорска

Привиться можно в пятницу и субботу

В Магнитогорске поставить прививку от коронавируса можно в садовых товариществах. Выездные бригады медиков будут дежурить здесь в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, 24 июня, в пятницу, прививочные пункты откроются в СНТ имени И. В. Мичурина и «Метизник». Вакцинироваться можно с 11:00 до 13:00.

А 25 июня, в субботу, медики будут работать в СНТ «Горняк», «Металлург-2» и «Калибровщик-2». Пункты вакцинации откроют с 11:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняется анкета и согласие на вакцинацию. Перед процедурой проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры и сатурации.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более шести тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 91 положительный результат, среди заболевших есть 8 школьников.

