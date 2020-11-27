Вадим Сергеев занял должность главы Ашинского района

Его кандидатуру единогласно выбрали депутаты райсобрания.

В Ашинском муниципальном районе прошло очередное заседание Собрания депутатов, в ходе которого состоялось голосование за кандидатов на должность главы. На пост претендовали Сергей Кулагин и Вадим Сергеев.

«Председатель Собрания депутатов Ашинского района Евгений Балыклов ознакомил депутатов с результатами конкурса и представил на рассмотрение Собрания кандидатуры Сергея Петровича Кулагина и Вадима Евгеньевича Сергеева, успешно прошедших конкурсные процедуры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Ашинского района.

В ходе открытого голосования депутаты единогласно пришли к решению о назначении на пост главы района Вадима Сергеева.

Отметим, ранее он занимал должность первого заместителя главы района.