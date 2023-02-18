Вадим Самойлов выступит на митинг-концерте в Челябинске 22 февраля

Артист исполнит хиты группы «Агата Кристи»

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22 февраля в Челябинске на митинг-концерте, который пройдет в поддержку российской армии, выступит Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Организаторы мероприятия рассказали, где и во сколько можно будет послушать легенду русского рока.

«Вадим Самойлов выступит в рамках митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“ 22 февраля в 15:00 в парке имени Юрия Гагарина на главной сцене у фонтана»,— сообщили организаторы.

Вадим Самойлов исполнит для жителей Челябинска нашумевшие хиты группы.

Возрастное ограничение: 16+