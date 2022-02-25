Вадим Евдокимов об отмене этапа Кубка мира по фристайлу: «Сожалеем, что спорт стал заложником политики»

Спортивное мероприятие должно было пройти в «Солнечной долине»

Ранее стало известно об отмене этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти на Южном Урале в предстоящие выходные. Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов прокомментировал отмену крупного спортивного события.

«Это связано с тем, что руководство национальных федераций отозвало команды-участники из иностранных государств и они покидают Российскую Федерацию. На 99 процентов было все готово, как и всегда. Челябинская область отличается профессиональным и очень высоким уровнем подготовки международных спортивных мероприятий и в очередной раз показала этот высокий уровень, что и увидели приехавшие спортсмены. Но, к сожалению, они ничего не могли сделать и вынуждены возвращаться домой. Мы как организаторы сожалеем, что спорт стал заложником политики», — прокомментировал Вадим Евдокимов.

Напомним, в нынешнем сезоне сильнейшие фристайлисты мира прибыли на Южный Урал из Пекина, где проходили олимпийские состязания. В их числе — победители и призеры ОИ-2022: спортсмены из Швеции, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. В этот раз для участия в соревнованиях заявились 88 спортсменов из 15 стран, большинство из них уже провели первые тренировочные заезды на горнолыжном курорте «Солнечная долина», отметив хорошо подготовленную трассу.