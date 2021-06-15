Вадим Борисов уволился с поста руководителя фонда капремонта Челябинской области

Он возглавлял организацию с 2015 года

Директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области Вадим Борисов покидает свой пост. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в правительстве региона.

«Борисов уволился с поста генерального директора по собственному желанию с 18 июня 2021 года», — уточнили в региональном правительстве.

Напомним, Вадим Борисов работал в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска в должности сначала заместителя руководителя, а затем в течение двух лет начальника. В июле 2012 года Борисов написал заявление об увольнении по собственному желанию. После этого он несколько лет руководил частной фирмой.

Обязанности гендиректора фонда регоператора капремонта Вадим Борисов начал исполнять с июля 2015 года. До этого руководителем фонда была Наталья Плюскова, которая уволилась по собственному желанию в апреле 2015 года, проработав на этом посту около полутора лет. Временно исполнять обязанности руководителя фонда сейчас будет заместитель директора, главный инженер фонда Виктор Тихоненко.