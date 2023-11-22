В ЗСО приступили к обсуждению бюджета Челябинской области

Проект в первом чтении рассмотрят 30 ноября

30 ноября на заседании Законодательного собрания Челябинской области рассмотрят в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Пока же профильные ведомства обсуждают расходы по разным направлениям. Так, накануне председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко сообщил, что в общей сложности на строительство, дороги и ЖКХ на 2024 год запланировано более 66 миллиардов рублей, передает пресс-служба областного парламента.

24,8 миллиарда рублей предусмотрены на строительство и ремонт дорог и жилых домов, а также на расходы в сфере ЖКХ. 7,5 миллиарда рублей планируют направить на меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий и оплате жилищно-коммунальных услуг. На компенсацию льготных тарифов для южноуральцев на отопление и услуги по обращению с ТКО направят 8,7 миллиарда рублей. Более 5 миллиардов потратят на строительство соцобъектов, еще более 20 миллиардов — на строительство линий метротрамвая.

«Параметры областного бюджета, в том числе по курируемым строительным комитетом направлениям, будут уточнены после окончательного определения объемов федеральных трансфертов»,— уточнил Алексей Денисенко.

Общий объем расходов запланирован в размере 295,5 миллиарда рублей и сохранится на уровне первоначального бюджета 2023 года.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что бюджет предстоящего трехлетнего периода сформирован в условиях устойчивого преодоления влияния геополитической ситуации на региональную экономику.

Сегодня, 22 ноября, расходы на 2024 год рассмотрят другие комитеты.

Напомним, в Челябинской области завершается расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В 2023 году в рамках нацпроекта на эти цели направили около 1 миллиарда рублей.