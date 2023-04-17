Самое время перетряхнуть шкафы и комоды: возможно, именно там найдется что-то нужное для подопечных Челябинского зоопарка. О том, какие вещи можно принести на пользу животным, рассказали в паблике зоопарка ВКонтакте.
В зоопарке началась Неделя добрых дел. Каждый желающий может принять участие в этой акции. В числе «нужностей» оказались:
⁃ кожаные, резиновые и пластиковые не сдутые мячи; ⁃ пледы, покрывала без наполнителей;
⁃ мягкие, резиновые и пластиковые игрушки;
⁃ тубы из плотного картона;
⁃ кокосы или скорлупки от них;
⁃ бамбуковые трубки разной длины и размеров;
⁃ шишки кедровые;
⁃ баночки пластиковые с крышками от 250 мл. и больше;
⁃ гамаки для хорьков;
⁃ корзины плетёные больших размеров;
⁃ старые шубы и дубленки и другие предметы.
Подробнее об акции можно узнать в официальном паблике Челябинского зоопарка во ВКонтакте.