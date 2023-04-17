В зоопарке Челябинска рассказали, чем горожане могут помочь питомцам

В рамках Недели добрых дел здесь открыли сбор разных полезных вещей





Самое время перетряхнуть шкафы и комоды: возможно, именно там найдется что-то нужное для подопечных Челябинского зоопарка. О том, какие вещи можно принести на пользу животным, рассказали в паблике зоопарка ВКонтакте.



В зоопарке началась Неделя добрых дел. Каждый желающий может принять участие в этой акции. В числе «нужностей» оказались:

⁃ кожаные, резиновые и пластиковые не сдутые мячи; ⁃ пледы, покрывала без наполнителей;

⁃ мягкие, резиновые и пластиковые игрушки;

⁃ тубы из плотного картона;

⁃ кокосы или скорлупки от них;

⁃ бамбуковые трубки разной длины и размеров;

⁃ шишки кедровые;

⁃ баночки пластиковые с крышками от 250 мл. и больше;

⁃ гамаки для хорьков;

⁃ корзины плетёные больших размеров;

⁃ старые шубы и дубленки и другие предметы.

Подробнее об акции можно узнать в официальном паблике Челябинского зоопарка во ВКонтакте.