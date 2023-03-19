В зоопарке Челябинска проснулись медведи

А марал Горыныч сбросил рога

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В челябинском зоопарке проснулись медведи, а марал сбросил рога — все это признаки того, что зима осталась в прошлом, сообщают зоологи.

В этом году медведица Бусинка побила свой личный рекорд и проспала всю зиму. Покинув берлогу, она тщательно осмотрела вольер. Харитон проявил активность и любопытство — старичок аккуратно размял свои косолапые части тела, поел снег и охотно погрелся на весеннем солнышке.

Малыш очень удивил своей активностью и горячей натурой: медвежонок выполнил комплекс спортивных упражнений с шиной и мячом. Девочки Шкода и Забава тоже ведут себя как спортсмены: борются, валяются в бассейне и ходят по бортикам.

В субботу марал Горынч сбросил рога. Это традиционная ежегодная процедура для всех оленей. Зоологи приглашают челябинцев в зоопарк.