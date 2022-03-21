В зоопарке Челябинска поселился пятимесячный африканский львенок

﻿Сотрудники учреждения предлагают горожанам придумать маленькому хищнику имя

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В челябинском зоопарке поселился африканский львенок. Пятимесячный 30-килограммовый хищник прибыл из Сибири и адаптирован к минусовым температурам. Сотрудники учреждения предлагают горожанам придумать для котенка имя.

«Львенок прибыл из Барнаульского зоопарка, в котором львы содержатся в уличном вольере и адаптированы к минусовым температурам. Родился котенок в октябре 2021-го. У его родителей — льва Алтая и львицы Аи — это уже второй помет, в котором родилось два самца. С юного возраста львенок контактировал с людьми, очень расположен к человеку, не проявляет агрессии», — рассказали в челябинском зоопарке.

Ближайший месяц малыш будет находиться на карантине. Посетители зоопарка смогут его увидеть после прохождения львенком обработки от гельминтов, исследования на дерматофитозы и эндопаразитов, адаптации к новому рациону.

Пока в учреждении предлагают придумать львенку красивое имя. Оно должно быть нетипичным, креативным и легким в произношении.