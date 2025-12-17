В зоопарк Челябинска снежному барсу привезли новую невесту из Московской области

Специалисты надеются, что животные смогут создать семью

В Челябинском зоопарке снова пополнение. Снежному барсу Ермаку привезли новую невесту — красотку из Московского зоопарка, сообщили в Северном управлении Росприроднадзора. Предыдущую самку снежного барса Серебряну увезли в Новосибирск, поскольку потомства с Ермаком не получилось.

«Самка снежного барса из Московского зоопарка передана в Челябинский зоопарк. Перемещение прошло в рамках программ по сохранению и воспроизводству редких видов в условиях искусственно созданной среды, а также для просветительской работы»,— уточнили в ведомстве.

Снежный барс — он же ирбис — занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По классификации Международного союза охраны природы он имеет статус критически уязвимого вида.

В России ведется кропотливая работа по его сохранению. В рамках этой работы годами ранее в Челябинский зоопарк и привезли Серебряну. Но, увы, союза с Ермаком не вышло. Строить семью красавица будет с другим женихом в зоопарке Новосибирска.

ИА «Первое областное» продолжит следить за судьбой Серебряны вместе с коллегами из Новосибирска. Мы обязательно расскажем, как у нее складываются взаимоотношения с партнером на новом месте.