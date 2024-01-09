В зону СВО из Миасса отправили третью мобильную баню

Бойцы смогут расслабиться и отдохнуть в холодное время года

В канун Нового года из Миасса в зону специальной военной операции военнослужащим отправили мобильную баню. Это уже третья баня, построенная на средства местного предпринимателя и пожертвования неравнодушных горожан, передает издание «Миасский рабочий».

Очередную мобильную баню отправили бойцам 90-й Чебаркульской танковой дивизии. Перед отправкой ее освятил служитель храма Архангела Михаила отец Виталий, который чуть менее года назад и выступил с идеей создания такой бани для военнослужащих. Отправил баню на фронт, как и прежде, замглавы Миасса Виктор Борадачев.

Ко Дню защитника Отечества военнослужащим отправят еще одну баню на колесах.

Первая баня из Миасса отправилась в зону СВО весной прошлого года. К лету удалось построить вторую баню, отправили ее уже в июне.