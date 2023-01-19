В зоне СВО земляки вынесли из‑под обстрела добровольца из Челябинской области

О своем спасении рассказал сам участник боевых действий

Южноуральцы продолжают демонстрировать мужество на полях специальной военной операции. Так, доброволец из села Архангельского Константин Бабкин, вернувшийся домой после ранения, рассказал, что его спасли земляки. Его рассказ записали журналисты районной газеты «Сосновская нива».

Константин Бабкин вместе с сослуживцами штурмовал один из населенных пунктов в ДНР, но противник их там уже ждал, поэтому подразделение, где служил южноуралец, попало под обстрел. Бой длился недолго, но Константин успел получить проникающее осколочное ранение и контузию.

«Если бы не мои близкие, то я бы остался лежать там. Когда Рауль перекрывал нас стрелковым огнем, Игорь в этот момент вытаскивал меня под взрывы снарядов и свист пролетающих мимо пуль. Так мы остались живы, но парни тоже пострадали — у них контузии. Я очень благодарен ребятам, что вытащили меня и я остался жив», — заявил Константин Бабкин.

По его словам, он служил добровольцем с начала сентября прошлого года, причем принял решение поехать в зону СВО самостоятельно, еще до начала частичной мобилизации. О своем решении отец четырех детей никому не сказал, лишь объявил супруге, что отправляется на заработки на север страны. Мужчина продал две машины и купил старенькую «четверку», чтобы оставить денег своей семье.

Вместе с земляками из Сосновского района, которые в будущем спасли Константина, он отправился напрямую в ДНР, где вступил в ряды Донецкой народной милиции в качестве добровольца. Сейчас Константину требуется долгое восстановление после ранения.