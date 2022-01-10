В Златоусте жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир

В десятиэтажке будут жить 208 семей

В Златоусте первые три семьи получили ключи от новых квартир. Из аварийного жилья они переедут в новостройку в квартале Березовая роща. Всего по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда переедут 208 семей из 23 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

По мере регистрации в Росреестре прав муниципальной собственности на новые жилые помещения всем оставшимся жильцам вручат ключи в течение января 2022 года. Десятиэтажка в квартале Березовая роща состоит из пяти подъездов, она расположена в районе с развитой инфраструктурой. У дома есть собственная газовая котельная, которая позволит регулировать температуру системы отопления в квартирах. Прилегающую территорию благоустроили.

«Этот многоквартирный дом — только середина большого проекта, который реализуем на данной территории. Уже в следующем году, как только будем понимать по объемам финансирования, начнем возводить еще два. Также по проекту межевания и планировки запланировано строительство здесь детского сада. Отдельное спасибо губернатору за ту поддержку, которую он нам оказал, и за то, что поверил Златоусту», — прокомментировал глава городского округа Максим Пекарский.

В будущем в районе Березовой рощи будет пять домов с благоустроенной территорией.