В Златоусте жители обеспокоены планами строительства крематория возле реки и леса

Люди уверены, что новый объект нельзя возводить в экологически чистом районе города

В Златоусте власти обсуждают планы по строительству крематория возле села Куваши. Это место, по мнению жителей, сейчас экологически чистая территория: рядом протекают реки и находится лес. Они уверены, что новый объект нельзя строить на этой территории. Опасен ли планируемый крематорий для природы и людей, ИА «Первое областное» ответили в администрации Златоуста и Минэкологии региона.

Люди считают, что в результате строительства нового объекта пострадают близлежащие поселения: Медведевка, Тундуш, поселок Центральный, Куваши, Тайнак. Сельчане обратились в соцсетях к главе региона с просьбой отменить планы по возведению крематория в этом месте.

«Просим рассмотреть вопрос о недопущении строительства крематория в экологически чистом районе. Как вариант можно рассматривать вариант бывшего завода „Химдым“. Или на месте бывшей свалки Златоуста. На территории, где хотят строить крематорий, протекают три реки. Богатые леса. Грибные и ягодные места. В село Куваши, Тайнак, Тундуш начала возвращаться молодежь. Строятся базы отдыха. Местные жители и дачники выращивают урожай», — обратились к губернатору в соцсети жители села Куваши в Златоусте.

В администрации Златоуста отметили, что пока строительство объекта находится на этапе обсуждения и проекта на него пока нет.

«Златоуст в этом вопросе идет по пути современных и крупных городов. На данные услуги есть запрос от населения. На сегодняшний день жителям города, желающим воспользоваться услугами кремации, приходится транспортировать усопших в Челябинск или Екатеринбург. Данный вопрос пока находится в стадии решения, в любом случае мнение жителей населенных пунктов, находящихся вблизи возможного строительства, будет учтено», — ответили ИА «Первое областное» в мэрии.

По мнению властей, на данный момент выбрано оптимальное место, с учетом всех норм безопасности и санитарно-защитной зоны.

В Минэкологии Челябинской области жителей также заверили, что в будущем вся документация будет разрабатываться с учетом экологических норм. При этом в ведомстве не уточнили, вреден ли для окружающей среды дым от подобного предприятия. К крематориям выдвигаются определенные требования по количеству печей, организации вентиляции и благоустройства территории.

«Строительство любых объектов должно выполняться в соответствии с требованиями законодательства, в том числе Градостроительного кодекса. Участок строительства должен соответствовать документам территориального планирования, а также градостроительным и экологическим нормам. Санитарно-защитные зоны указаны в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. Так, крематорий с 1 печью может находиться в 500 м от соседних зданий и объектов, более 1 печи — 1000 м», — сообщили ИА «Первое областное» в министерстве.

Напомним, что вопрос строительства крематория на территории Златоуста поднимается не в первый раз. На данный момент у администрации нет разработанного проекта, речь идет пока только о его обсуждении. Для жителей мэрия проведет публичные слушания, на которых расскажут все детали планируемого объекта.