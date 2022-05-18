В Златоусте железнодорожников оштрафовали за загрязнение территории нефтепродуктами

Жидкость после очистки деталей вагонов сливали в почву

В Челябинской области оштрафовали железнодорожное предприятие за сброс технической воды в почву. Транспортная прокуратура возбудила административное дело на вагонное депо по факту загрязнения территории под Златоустом нефтепродуктами. По данным надзорного ведомства, нарушения устранены.

На территории ремонтного депо технической водой омывали детали вагонов, а стоки с нефтепродуктами сливали прямо в почву. На предприятии не работали очистные сооружения.

«По инициативе прокурора предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей»,

— сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, нарушения устранены. Депо заключило договор с подрядчиком на вывоз технической воды после использования ее на производстве.