В Златоусте железнодорожников оштрафовали на 100 тыс. рублей за опасный переход для пешеходов

Транспортная прокуратура подала в суд на собственников сооружения

В Златоусте ОАО «РЖД» оштрафовали на 100 тысяч рублей за опасный путепровод, по которому организованы переезд для автомобилей и переход для пассажиров. Златоустовская транспортная прокуратура подала иск на собственников с требованием провести ремонт сооружения, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В результате проверки надзорное ведомство установило, что путепровод ОАО «РЖД» содержится с нарушениями техрегламентов. Он имеет дефекты и неисправности в конструкции, влияющие на его надежность и безопасность.

«Прокурором в отношении ОАО „РЖД“ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Челябинской области юридическому лицу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд на собственника с требованием выполнить ремонт сооружения. Фактическое устранение нарушений контролируется.