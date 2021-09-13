9 сентября в Культурном центре им. В. А. Ростова в Златоусте состоялась торжественная церемония закрытия XIX Форума публичных библиотек России «Библиокараван — 2021», организованного Российской библиотечной ассоциацией, Министерством культуры Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотекой, сообщает администрация округа.
В златоустовской библиотеке семейного чтения № 2 «Аист» состоялась бренд-экскурсия «Семейное настроение». Библиотека была модернизирована в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура». В этом году за счет местного бюджета преобразили библиотеку не только изнутри, но и внешне — фасад украсили изображения читающих семей и летящих аистов.
«Очень приятно, что и руководителям, и участникам Форума так понравились златоустовские библиотеки, а именно то, как город развивает это направление. Уверен, что благодаря этому форуму сотрудники нашей библиотечной системы получили очень много новой и полезной информации, которую применят в работе», — отметил глава городского округа Максим Пекарский.
Отметим, что в рамках мероприятия была организована работа дискуссионных площадок, гости посетили библиотеки в Челябинске, Сатке, Троицке и Златоусте.
Автор: Степан Тимощук
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