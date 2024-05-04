В Златоусте завершили поиски пенсионера, отправившегося искать табун лошадей

С мужчиной все в порядке

Днем 3 мая в Златоусте Челябинской области спасатели нашли 84-летнего пенсионера, который заблудился, разыскивая табун лошадей. Мужчину удалось найти благодаря постоянной связи с ним по телефону, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вечером 2 мая сбившийся с пути мужчина смог по кнопочному телефону сообщить о своем примерном местонахождении родственникам и спасателям. Ночь он провел у костра, а утром поднялся на горный хребет и увидел, что выходит к границе с Башкирией.

«3 мая, во второй половине дня, пенсионера обнаружили сотрудники пожарной охраны на одной из лесных дорог в трех километрах от поселка Плотинка. Несмотря на сильную усталость — пенсионеру пришлось преодолеть более 18 километров — чувствовал себя пострадавший хорошо и в медицинской помощи не нуждался. Ему помогли согреться и на машине довезли к дому»,— рассказали спасатели.