В Златоусте завершается отопительный сезон

Уже сегодня котельные перейдут на летний режим работы

Власти Златоуста решили закрыть отопительный сезон. Согласно постановлению главы городского округа, с понедельника, 22 апреля, котельные будут переведены на летний режим работы.

«Организациям, эксплуатирующим, управляющим и обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд и объекты социальной сферы, необходимо обеспечить проведение мероприятий по переводу системы теплоснабжения на летнюю схему», — говорится в документе.

Исключения — детские дошкольные учреждения и стационарные помещения учреждений здравоохранения. Там батареи отключают по согласованию с теплоснабжающей организацией.