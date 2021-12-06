В Златоусте закрыли экотропу «Косотур»

Популярный туристический маршрут оказался не готов к зиме

В Златоусте на экотропе «Косотур» появились информационные аншлаги. Популярный туристический маршрут оказался не готов к зиме. Для безопасности туристов организаторы тропы просят воздержаться от подъемов по обледенелому пути. Устроители маршрута пообещали, что уже следующей зимой тропа станет круглогодичной.

Златоустовцам и гостям города рекомендуется временно воздержаться от посещения экотропы «Косотур». Об этом сообщают специальные информационные аншлаги на смотровой площадке горы, куда ведет одноименный маршрут.

«Для всесезонного посещения этот популярный туристический маршрут планируется адаптировать в следующем году. В текущий же снежно-ледяной сезон в целях безопасности лучше выбрать иные направления — например, те, что предлагает нацпарк „Таганай“», — предупредили в мэрии города.

Организаторы тропы предупреждают, что крайне опасным может стать скользкий спуск. Обустройство тропы не закончено, но продолжить его можно будет только с наступлением тепла. Уже следующей зимой организаторы маршрута обещают сделать экотропу круглогодичной.