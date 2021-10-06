В Златоусте заканчивается реконструкция ДК «Железнодорожник»

У дома культуры отремонтировали фасад, зрительный зал и внутренние помещения

В Златоусте заканчивают реконструкцию Дворца культуры «Железнодорожник». Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.



«Завершаем реконструкцию ДК „Железнодорожник“. Уже отремонтированы фасад и внутренние помещения, в зрительном зале устанавливают красивые и удобные кресла. В скором времени будут приобретены инструменты для вокально-инструментального ансамбля и духового оркестра», — пишет глава городского округа на своей странице.

Сейчас ДК еще готовится к открытию. Рабочие укладывают тротуарную плитку на подходе к дворцу культуры, асфальтируют пешеходные дорожки и организовывают места для парковки. В самом здании собирают мебель и проводят уборку после ремонта.

Ранее сообщалось, что реконструкция ДК будет завершена до конца этого года.