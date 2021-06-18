В Златоусте за смену управляющей компании «проголосовали» умершие жильцы

Собственники утверждают, что их подписи в протоколе подделали, а на собраниях они не присутствовали

В Златоусте жильцы дома № 31 квартала Демидовка стали участниками очередной «битвы» управляющих компаний. Люди не голосовали за переход из одной УК в другую, однако их подписи появились в итоговом протоколе. Кроме того, в бланках якобы «отметились» уже умершие собственники и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Об этом ИА «Первое областное» рассказали сами собственники квартир.

До марта 2021 года десятиэтажка, в которой 60 квартир, обслуживалась ООО «ЖЭК № 2». Затем жильцы самостоятельно выбрали и проголосовали за смену УК на «СМУ Ремстроймонтаж». Начиная с мая текущего года домом официально стала заниматься эта компания. Но сотрудники ЖЭКа № 2 якобы провели новое голосование и подвели итоги, согласно которым люди вновь хотят сменить УК на прежнюю.

«„ЖЭК № 2“ уговаривало нас долго, проводили собрание, чтобы послушать жителей, но все высказались против их управления. Они решили на собрании запустить голосование, но у них не удалось, и через два дня после этого начали разносить бланки в обход совета дома», — рассказала ИА «Первое областное» член совета и жительница дома № 31 квартала Демидовка Наталья Тяжелкова.

Бланки, как утверждают жильцы, они не заполняли и подписи свои не ставили. Кроме того, их нужно было вернуть в офис ЖЭКа № 2, чего они также не делали. О своем участии в выборе УК жители узнали, когда прежняя управляющая компания сообщила действующей об итогах голосования. Тогда руководство «СМУ Ремстроймонтаж» пригласило жильцов на собрание, чтобы прояснить ситуацию. На месте выяснилось, что десятки людей не присутствовали на голосовании, некоторые уверены, что их подписи подделали. Кроме того, в бланках «отметились» люди, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, то есть физически сделать этого не могли. Одна из жительниц дома рассказала, что увидела в протоколе подпись якобы ее мужа, который скончался в сентябре прошлого года.

«В протоколе есть подписи умерших, есть „сидящих“. Есть те, кто не проживает в доме, а живут их дети — они вообще никак не могли подписать: собственниками являются родители. Нарушений — масса, написано заявление в прокуратуру. Обращались те 18 человек, которые якобы присутствовали на голосовании, но на собрании они не были и подписи не ставили. Если бы эта афера у них прошла, то с первого июля мы бы вернулись в ЖЭК № 2. Сейчас идут разбирательства, мы ждем результатов», — пояснила Наталья Тяжелкова.

На момент публикации заявление в прокуратуру Челябинской области еще не поступило, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам жильцов, на время разбирательств действующая УК приостановила работы, так как ее руководство обеспокоено тем, что не получится собрать средства за обслуживание, если собственники вновь вернутся к прежней компании. Людей же беспокоит, что запланированы работы по дому, летний сезон в самом разгаре, а их проведение пока откладывается.

Представители «СМУ Ремстроймонтаж» обратились в полицию Златоуста с заявлением о подделке протокола голосования.

«Заявление зарегистрировано 9 июня 2021 года, проводится проверка», — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Комментарий в самой УК получить не удалось: в офисе не отвечают на телефонные звонки. Отметим, по словам активистов «Гражданского патруля» в Златоусте, с подобными ситуациями столкнулись жильцы домов № 3 и № 6 Первого квартала Северо-Западного района. Люди также не подозревали, что голосовали за переход в ООО «ЖЭК № 2».