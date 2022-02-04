В Златоусте выявили загрязнение земель сточными водами со следами нефти

Жидкость лилась из трубы со стороны очистных

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Златоусте обнаружили слив воды со следами нефтепродуктов по улице Нижне-Вокзальной. В результате ЧП частично затопило территорию, на которой в рамках нацпроекта «Экология» проводятся работы по очистке и рекультивации земельного участка, загрязненного мазутом, сообщили в администрации города.

В четверг, 3 февраля, на месте побывала комиссия. Было выявлено загрязнение земельного участка канализационными сточными водами со следами нефтепродуктов из-под насыпи со стороны вагонного ремонтного депо.

«При вскрытии экскаватором места, расположенного у забора, ограждающего земельный участок, из-под которого выходили подземные воды со следами нефтепродуктов, обнаружилась стальная труба, исходящая со стороны очистных сооружений, принадлежащих вагонному ремонтному депо. Из трубы фонтаном била струя воды со следами мазута. Яма, образовавшаяся в результате вскрытия грунта, заполнилась черной водой с высоким содержанием нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

К решению вопроса подключилось министерство экологии Челябинской области, а также Златоустовская транспортная прокуратура. Акт о выявленных нарушениях направлен в Росприроднадзор.