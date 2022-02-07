С 8 февраля в Златоусте все школы перейдут на очно-заочную форму обучения. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает пресс-служба администрация Златоустовского городского округа.
Кроме Златоуста решение о переводе на дистант принимают ряд территории, оценивая ситуацию с заболеваемостью детей.
Отметим, что в Кыштыме перенесли дату итогового собеседования и все школы ушли на недельный карантин по ОРВИ. Изначально для проведения собеседования были определены три даты — 9 февраля, 9 марта и 16 мая. Поскольку 9 февраля собеседование не состоится, теперь девятиклассникам предстоит пройти его 9 марта.
В детских садах из-за ОРВИ не работают четыре группы и четыре сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 9 групп в 6 детских садах.
Также сегодня стало известно, что с понедельника, 7 февраля, на карантин уходят все школы Магнитогорска. Дистанционное обучение здесь продлится неделю. Ранее на дистант перевели школы Снежинска и Озерска.
Власти Челябинской области уже заявили, что закрывать все школы массово в регионе не будут. Эпидемиологическая ситуация в городах и районах разная, поэтому дети, которые могут учиться без опасения заболеть, должны иметь возможность посещать занятия очно. Перевести учащихся на удаленку сегодня имеют право администрация муниципалитета, а также директор школы.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города