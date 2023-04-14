В Златоусте восстановят стену дома, в которую врезался грузовик

Жильцам многоэтажки ничего не угрожает

В Златоусте ликвидируют последствия смертельного ДТП. 13 апреля здесь в стену многоквартирного дома врезался грузовик Scania, водитель погиб. 14 апреля в мэрии города рассказали, что восстанавливать повреждения в стене будет управляющая компания.

Накануне в среду на перекрестке улиц Грибоедова и 40-летия Победы водитель автомобиля Scania с полуприцепом при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и пробил участок стены жилого дома. Пострадала стена подвального помещения жилого многоэтажного дома № 17 на улице Зеленой.

Сегодня в администрации собрали внеплановое заседание комиссии по ЧС.

«Серьезного конструктивного урона дому не нанесено, угрозы безопасности проживания нет, системы жизнеобеспечения восстановлены. Управляющей компании поручено принять меры по устранению последствий аварии. Вопрос находится на особом контроле в администрации округа», — пояснили в мэрии города.

Напомним, автомобиль загорелся, водитель скончался на месте аварии от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.