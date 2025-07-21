В Златоусте вновь приступили к очистке 250‑летнего городского пруда

Работы рассчитаны на два года

В Златоусте подрядчик приступил к очистке 250‑летнего городского пруда на реке Ай, сообщает пресс-служба Минэкологии Челябинской области.

До этого в течение нескольких недель проведены подготовительные работы: монтаж трубопровода, пусконаладка земснаряда для безопасного выполнения работ и батиметрическая съемка — для представления о подводном рельефе.

По словам министра экологии Челябинской области Игоря Гилева, заиливание водоема — естественный процесс. Но в городах, где водоемы являются местами отдыха горожан, необходимо заранее принимать меры по очистке заливов от грязи.

Напомним, это уже второй этап проекта по очистке Златоустовского пруда. С 2019‑го по 2024 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» из водоема извлекли более 500 тысяч кубометров ила.

Сейчас работа продолжается уже под эгидой федпроекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В предстоящие два года планируют достать еще 370 тысяч кубометров донных отложений.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинске реку Миасс чистят прошедшие переобучение трактористы.

Автор: Елизавета Михно