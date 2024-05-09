В Златоусте ветеран ВОВ рассказала о первом Дне Победы

Раисе Матюшиной в этом году исполнилось 100 лет

В Златоусте ветеран Великой Отечественной Войны Раиса Матюшина, которой в этом году исполнилось 100 лет, пришла к мемориалу в День Победы, чтобы возложить цветы в память о погибших защитников Родины.

Раиса Семеновна Матюшина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями.





Она родилась 5 мая 1924 года в городе Ярцево Смоленской области, сейчас проживает в Златоусте. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 17 лет, а за плечами — лишь первый курс медицинского техникума. Все ужасы войны обрушились на юную Раису Матюшину, но она не сдавалась, не теряла надежды и боевого духа.

«В Вязьму пришли на пункт сборный. И вот они спросили: ты перевязку можешь делать? Ну что... ребёнок 17 лет, и вот нас отправили — пять человек — в Юхну Калининской области. А потом мы уже формировались. Люди у меня на руках умирали, просили: „Дочка, спаси меня, у меня дети“. И умирали», — с горечью вспоминает Раиса Семеновна.

Сначала работала в санитарном поезде. Весной 1943 года отправили на фронт. Оказывала помощь раненым бойцам прямо на поле боя. Сегодня в разговоре с журналистами она рассказала о первом Дне Победы, который отмечался в 1945 году. По ее словам, эмоции переполняли в этот день — столько радости и счастья было у всех, кто сумел пережить войну. После войны Раиса Матюшина долгие годы работала на Златоустовском машзаводе.