В Златоусте в подъезде жилого дома обрушился потолок

Здание не было признано аварийным, сейчас специалисты проводят на нем комплексное обследование

В подъезде дома 4 на улице Герцена в Златоусте ночью 20 июня обрушился потолок. В администрации городского округа ИА «Первое областное» рассказали, что на место оперативно прибыли сотрудники мэрии и управляющей компании. Будет решаться вопрос о признании дома аварийным, после чего жители смогут попасть в программу переселения.

Жители проснулись от громкого хлопка в подъезде.

«Думали, взрыв! А тут здравствуй, небо! С помощью фонарика едва приоткрыв двери, мы увидели огромную дыру. Подъезд теперь похож на стройплощадку», — рассказали корреспонденту ОТВ жильцы дома.

По словам жильцов, никто не пострадал. Но они опасаются, что их трехэтажка продолжит разрушаться.

В администрации городского округа уточнили, что принято решение провести комплексное обследование дома, которое покажет его состояние.

Вероятно, потолок рухнул из-за регулярных протечек кровли, которые подмывали конструкции перекрытий.

«Дом 1947 года постройки не находится в списке аварийных, так как до сегодняшнего дня его состояние было удовлетворительным. В ближайшее время будет приниматься решение о признании дома аварийным. Глава округа поручил проработать с каждым жителем вопрос предоставления квартиры из маневренного фонда. Органы соцзащиты также подключились к ситуации», — ответили ИА «Первое областное» в мэрии Златоуста.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием этой истории.

По информации регионального Минстроя, до конца 2022 года в Челябинской области планируют расселить почти 42 тыс. кв. м аварийного жилья.

Всего с 1 января 2019 года по май 2022 года в Челябинской области из аварийного жилья переехали 7830 человек. Общая площадь расселенного жилья составила более 120 тыс. кв. м.