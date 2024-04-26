В Златоусте увеличили подъемные выплаты врачам

Решение принял глава города

Врачам, которые приедут работать в больницы Златоуста, выплатят по 2 миллиона рублей. Постановление об увеличении подъемных подписал глава города Максим Пекарский, сообщил он в своем телеграм-канале. Выплаты единовременные. Средства на них предусмотрели в местном бюджете.

«Благодарю депутатский корпус за совместную работу в этом направлении. В Златоусте уже несколько лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала, но его по-прежнему не хватает. Очень ждем специалистов и делаем все возможное, чтобы медики отдавали предпочтение именно нашему городу. Активную работу в этом вопросе проводит и региональный Минздрав, в ведении которого находятся и городская и детская больницы»,— сообщает Максим Пекарский.

Глава Златоуста отметил, что мера поддержки дает результаты. В 2023 году в город приехали 8 врачей. Это хирург, онколог, кардиолог, эпидемиолог, стоматолог, отоларинголог и психиатры.