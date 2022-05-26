В Златоусте утвердили новый генплан города до 2042 года

Рассказываем, какие изменения внесли в важный документ

В Златоусте приняли новый градостроительный документ. Генплан утвердили до 2042 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В ИА «Первое областное» разобрались, как изменения в документе повлияют на жизнь горожан.

Работы по внесению изменений в генеральный план города велись с 2019 года. В 2021-м он был согласован правительством Челябинской области, получено положительное заключение.

«Сегодня Собранием депутатов принято важное решение об утверждении „Генерального плана и правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа“. Это позволит выстроить „дорожную карту“ развития муниципалитета. Благодарю сотрудников управления архитектуры и градостроительства, проделавших колоссальную работу, а также депутатов, каждый из которых вникал в эту работу, тщательно анализировал вносимые изменения. Сегодня мы видим результат нашей коллективной совместной работы», — прокомментировал глава округа Максим Пекарский.

Из нового генплана исключили весь государственный лесной фонд, территории очистных сооружений, полигона ТБО и всех иных продуктопроводов.

Много изменений было принято по уточнениям границ, так часть городских кладбищ расположились на землях лесного фонда. Теперь разночтения устранены.

Поменяли статус и многих участков, категории земель которых не были предназначены для строительства жилых домов или открытия новых производств. В зависимости от требований градостроительства, составляющих инвестиционного проекта города и перспектив жилой застройки, в генплане появились новые участки под определенные цели.

Также в документ внесли границы всех населенных пунктов, входящих в состав округа. Это позволит всем жителям участвовать в программе догазификации, а властям разрабатывать схемы строительства сетей инфраструктуры к новым строящимся микрорайонам.

«Следующим этапом станет детальная разработка проекта планировки с установлением красных линий — определением границ земель общего пользования, где впоследствии будет разрешено строительство и размещение дорог, газонов, зеленых зон, прокладка сетей и инженерных коммуникаций», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

Между тем, в Челябинске в разработке нового генерального плана учли пожелания горожан. Документ общественности в конце прошлого года.