В Златоусте установили памятник Юрию Гагарину

Монумент первому космонавту украсил новую прогулочную зону

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину появился на одноименном проспекте в Златоусте. Бронзовый бюст установили на территории новой прогулочной зоны, которую благоустроили в прошлом году, сообщили ИА «Первое областное» в администрации муниципалитета.



Идея памятника принадлежит известной и уважаемой в Златоусте личности — Герою России Сергею Зяблову. Проект помогли осуществить администрация города во главе с Максимом Пекарским и местные предприятия.



Монумент представляет собой погрудный скульптурный портрет первого космонавта на высоком каменном постаменте с декоративными элементами. На табличке указано, что памятник установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Ранее в рамках этого же проекта появился, в частности, памятник Игорю Курчатову в аэропорту города Челябинска.



Как рассказали в мэрии, для установки монумента выбрали новую пешеходную зону на проспекте Юрия Гагарина, которую обустроили в прошлом году по федеральной программе «Комфортная городская среда».



Торжественное открытие монумента намечено на 23 или 24 сентября.