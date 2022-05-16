В Златоусте установили новые таблички с QR‑кодами для туристов

Жители и гости города могут прочитать информацию об исторических и культурных объектах

В Златоусте появились еще 14 табличек с QR-кодами. Их устанавливают вблизи достопримечательностей. Современная туристическая навигация появилась рядом с храмом Александра Невского, зданием бывшей златоустовской женской гимназии, у памятника Иоанну Златоусту, в Горном парке имени Бажова и других знаковых местах, рассказали в пресс-службе городского округа.

На стойках размещают основную информацию об объектах исторического и культурного значения. На каждой табличке есть графическая ссылка, которая ведет на портал златоустовского Центра развития туризма. Любой желающий может подробно ознакомиться с достопримечательностями и посмотреть архивные фотографии. Необходимо только навести смартфон на QR-код.

«До 31 мая смонтируем более 30 информационных табличек. Причем половина знаковых мест — это объекты культурного и исторического значения. Поэтому установку стоек согласовывали в администрации округа и Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», — рассказала директор Центра развития туризма Дина Шведкина.

Это второй этап реализации проекта «Златоуст туристический». В 2021 году в историческом центре города у знаковых достопримечательностей установили девять информационных табличек. Средства на них направили в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области. Третий этап — создание информационно-туристических маршрутов.

Ранее жители Златоуста выбрали проекты благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Четыре объекта обновят в городе на областные средства. Златоустовцы определили, что хотят видеть обновленными в 2022 году пешеходную зону в районе оружейной слободы, новую велодорожку, спортобъекты на стадионе и места озеленения. Мэр города Максим Пекарский показал эскизы будущих объектов.

К 1 августа 2022 года в Златоусте завершат благоустройство пешеходной зоны на проспекте Мира между улицами 40-летия Победы и Олимпийской в районе Машзавод. Работы проведет местное ООО «Спецавтоколонна». Средства направят из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского. Начальная цена составляла 35,99 миллиона рублей.