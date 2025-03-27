В Златоусте усиливают миграционные проверки

Сотрудники правоохранительных органов проверили 400 человек

В Златоусте продолжаются масштабные рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. За три дня силами Управления по вопросам миграции, ФСБ, Следственного комитета, ОМВД и Росгвардии проверено более 400 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате выявили нарушения: составили 14 административных протоколов, 12 из которых — за нарушения миграционного законодательства. Один гражданин ближнего зарубежья, находящийся в реестре контролируемых лиц и ранее подлежащий выдворению, будет принудительно депортирован. Кроме того, обнаружен случай фиктивной регистрации, по которому рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ.

В ходе рейдов мигрантов проверяли по базам данных, используя биометрический мобильный терминал, дактилоскопировали и фотографировали. Нарушителям напомнили о возможности урегулировать правовое положение или выехать из России до 30 апреля. Всем им вручили памятки и расписки об ознакомлении с указом.

Проверки в жилом секторе, на рынках и в торговых центрах продолжатся.