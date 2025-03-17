В Златоусте у банкоматов поставили ростовых картонных полицейских

Так горожан предупреждают о мошенничестве

В торговых центрах Златоуста появились ростовые фигуры полицейских с предупреждающими плакатами о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На плакатах написано: «Внимание! ОМВД предупреждает: безопасных счетов для перевода денег не существует! Это обман!». Фигуры размещены у банковских терминалов, чтобы предотвратить переводы денег мошенникам.

С начала года златоустовцы отдали телефонным аферистам более 30 миллионов рублей!

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.