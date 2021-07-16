В трамваях Златоуста тестируют новое оборудование для оплаты проезда

В городском транспорте устанавливают валидаторы

В двух трамваях Златоуста установили валидаторы — бесконтактные считыватели банковских карт, сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с распространением коронавирусной инфекции общественный транспорт переходит на бескондукторный и бесконтактный способ оплаты проезда. Златоуст одним из первых запустил тестирование оборудования.

«Мы проводим пилотирование нового оборудования на двух трамваях. В каждом вагоне установлено по три антивандальных считывателя на поручни. Это позволит не подходить к водителю для оплаты проезда банковской, социальной или транспортной картой. С учетом того, что по картам у нас сейчас ездит более 60% пассажиров, это намного упростит процесс оплаты проезда пассажирам и обезопасит водителя», — рассказал директор МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» Денис Зуев.

Всю информацию об оплатах проезда водитель будет видеть на головном устройстве, которое находится на панели в его кабине.

Терминал больше не печатает билет. В 2020 году приняты поправки в федеральное законодательство, позволяющие и билет, и фискальный чек формировать в электронном виде. Все поездки и пополнения теперь можно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте trcard.ru. При контроле информация об оплате автоматически попадет в терминал контролера.

Валидаторами уже оснащают общественный городской транспорт Челябинска, а в Троицке с устройствами курсируют новые автобусы.