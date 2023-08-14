В Златоусте стадион «Металлург» ремонтируют с опережением графика

Вице-губернатор Станислав Мошаров проинспектировал этот и другие важные для города объекты

Накануне, 13 августа, замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров побывал с рабочим визитом в Златоусте. Он проинспектировал ход работ на важных объектах, которые строят и реконструируют по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Первым делом Станислав Мошаров проверил ход строительства котельной на 70 мегаватт, которая будет обеспечивать теплом потребителей, проживающих в нескольких районах города. Работы находятся в завершающей стадии, запустят котельную уже этой осенью.

«Строительство новых котельных — это очень важно для Златоуста, потому что есть застарелые проблемы с неэффективными теплоисточниками, и, соответственно, потери. Это, в свою очередь, ложится на бюджет города и области. Теперь, когда система будет работать по-новому, — будет экономия и совсем другое качество услуги»,— подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию котельные мощностью 7 и 17 мегаватт.

Затем замгубернатора проинспектировал работы на стадионе «Металлург». Его реконструкцию проводят в рамках проекта инициативного бюджетирования. На сегодняшний день на площадках стадиона смонтированы ливневые лотки, уложено специальное покрытие на волейбольных и баскетбольных секторах, а также искусственное покрытие на футбольном поле. В скором времени подрядчик приступит к установке футбольных ворот и прыжковой ямы.

На ремонт стадиона из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. Дополнительно на деньги из местного бюджета отремонтируют фасад здания административно-судейского корпуса, заменят окна и витражные конструкции.

«Подрядчик идет с опережением графика. Объект получается красивым, но нужен второй этап для решения вопроса с освещением, с трибуной»,— отметил Станислав Мошаров.

Не оставил вице-губернатор без внимания и многоквартирные дома № 8 и 11 по улице Карла Маркса, имеющих статус объектов культурного наследия. Там сейчас по поручению Алексея Текслера проводят капитальный ремонт: меняют окна в подъездах, штукатурят стены, ремонтируют крышу и восстанавливают декоративные элементы. Часть работ уже выполнена.

«История по улице Карла Маркса началась пару лет назад. Глава региона во время своего визита обратил внимание на неудовлетворительное состояние фасадов домов, инфраструктуры. Сейчас здесь появились обособленные трамвайные пути, приведены в порядок остановочные комплексы, обновились здания муниципальных учреждений. Дома № 8 и 11 будут закончены в следующем году. Дано параллельное поручение — очистить улицу от визуального шума: вывесок, баннеров»,— сообщил замгубернатора.

Конечным пунктом визита стал лыжно-биатлонный комплекс, строительство которого на финальной стадии. Станислав Мошаров напомнил, что губернатор поручил ввести в эксплуатацию стадион уже в этом году и подготовить его к проведению Всероссийской спартакиады сильнейших биатлонистов России.