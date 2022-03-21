В Златоусте спиливают деревья вдоль главной транспортной магистрали

Мэрия обещала высадить новые зеленые насаждения

В Златоусте начались работы по благоустройству территории вдоль главной транспортной магистрали — на улице имени П. П. Аносова спиливают аварийные и слабые деревья. На их месте между проезжей частью и тротуаром должны появиться новые зеленые насаждения. Это подготовительный этап большого благоустройства, которое ждет улицу, обещают в мэрии города.

Дорога на улице имени П. П. Аносова считается одной из главных транспортных магистралей, соединяющей центр города с районом железнодорожного вокзала. Благоустройство территории между проезжей частью и тротуаром на улице проведут на участке от Центра развития туризма до сквера с памятником-электровозом «ВЛ19-61». Сейчас подрядчики убирают аварийные и дикорастущие деревья.

«Затем будут выкорчеваны пни и расчищена территория, выровнены опоры линий наружного освещения и контактной сети трамваев. Также отремонтируют ливневую канализацию, которая была деформирована корневой системой растущих здесь деревьев. Далее планируется сделать опрятным и ухоженным сам сквер и тротуар», — отметили в мэрии.

Спиленные зеленые насаждения обещают компенсировать новыми. Напомним, подобные работы стартовали в Челябинске. На участке между улицами Тимирязева и Плеханова снесут 13 деревьев в рамках обустройства пешеходной зоны на улице Свободы.